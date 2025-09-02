Опрос показал, как россиянки относятся к мужчинам с низким доходом

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Больше половины российских женщин (65%) готовы начать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
При этом лишь 18% опрошенных россиянок сказали, что не стали бы встречаться с мужчиной, если его уровень дохода ниже её.
На вопрос «почему вы готовы начать отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше», 26% респонденток ответили, что деньги не главное. В свою очередь 19% опрошенных девушек готовы принять мужчину с более низким доходом ради любви.
Женщины, заявившие, что не готовы начинать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, также рассказали о причинах своего решения. 30% респондентов считают, что мужчина должен зарабатывать и содержать семью. А 28% опрошенных сами мало зарабатывают и боятся, что не будет хватать на жизнь.
В свою очередь большинство мужчин (61%) готовы вступить в отношения с женщиной с более высоким доходом. Лишь 20% выразили неготовность к отношениям с такими партнершами.
На вопрос «почему вы готовы начать отношения с женщиной, которая больше зарабатывает», 45% мужчин ответили, что им не важно, кто сколько зарабатывает. Почти четверть респондентов (24%) отметили важность чувств.
В свою очередь 57% мужчин, не готовых к отношениям с женщиной, зарабатывающей больше, боятся, что партнёрша будет доминировать в паре.
По данным аналитического центра ВЦИОМ, 51% граждан РФ не согласны с тем, что деньги делают мужчину привлекательнее. Кроме того, на вопрос, какие расходы должен покрывать мужчина, респонденты предложили много вариантов: 29% — содержание семьи, 15% — жильё, 10% — забота о детях.
Почти половина опрошенных (48%) согласны с тем, что если женщина ищет финансово обеспеченного мужчину, то это нормально, так как она думает о будущем. Абсолютное большинство россиян (92%) признались, что никогда не прекращали отношения из-за финансовой несостоятельности партнёра. При этом свыше половины респондентов (55%) уверены, что мужчинам сложнее найти спутницу жизни из-за высоких требований к заработку молодых людей.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. −0-