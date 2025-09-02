Больница в Верхнеуслонском районе Татарстана получила 2 автомобиля

Верхнеуслонская центральная районная больница в Татарстане получила два автомобиля в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в исполнительном комитете Верхнеуслонского района.
Сертификаты на новые машины лечебному учреждению передал глава республики Рустам Минниханов во время торжественной церемонии. Всего в медорганизации региона поступили 100 автомобилей скорой помощи и 40 легковых.
Отмечается, что машины скорой помощи оснащены светодиодным освещением, климатическими установками и поворотными креслами для медиков. Также в этих автомобилях предусмотрены тележки-каталки для перевозки пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.