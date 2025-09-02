Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больница в Верхнеуслонском районе Татарстана получила 2 автомобиля

А всего в распоряжение лечебных учреждений региона поступили 100 машин.

Верхнеуслонская центральная районная больница в Татарстане получила два автомобиля в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в исполнительном комитете Верхнеуслонского района.

Сертификаты на новые машины лечебному учреждению передал глава республики Рустам Минниханов во время торжественной церемонии. Всего в медорганизации региона поступили 100 автомобилей скорой помощи и 40 легковых.

Отмечается, что машины скорой помощи оснащены светодиодным освещением, климатическими установками и поворотными креслами для медиков. Также в этих автомобилях предусмотрены тележки-каталки для перевозки пациентов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше