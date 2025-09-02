В Губкинском на Ямале открылась самая большая городская школа

Самая большая школа в Губкинском на Ямале открылась в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в мэрии города.
Здание построили на месте снесенной ранее деревянной одноэтажной школы № 3. Новое образовательное учреждение разделено на два блока. Этажи объединены атриумами, где находятся зоны отдыха. При планировке использовался принцип открытого пространства. При этом предпочтение было отдано стеклянным стенам и дверям, выходящим в общий коридор. Также в школе установили высокие панорамные окна. Так, дети и педагоги смогут любоваться видами на набережную, лесную зону и реку Пякупур.
На первом этаже школы разместили актовый зал и столовую на 400 мест. Там же специалисты обустроили мастерские. На втором этаже находятся большой и малый спортивные залы с отдельной тренажерной зоной. На третьем — музей, зимний сад со смотровой галереей и библиотека. А на четвертом этаже предусмотрены помещения для проведения научно-технических практикумов и интернет-класс. На территории школы также обустроили поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки, спортивный городок с тренажерами, проложили беговые дорожки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.