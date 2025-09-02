В Губкинском на Ямале открылась самая большая городская школа

На первом этаже школы разместили актовый зал и столовую на 400 мест. Там же специалисты обустроили мастерские. На втором этаже находятся большой и малый спортивные залы с отдельной тренажерной зоной. На третьем — музей, зимний сад со смотровой галереей и библиотека. А на четвертом этаже предусмотрены помещения для проведения научно-технических практикумов и интернет-класс. На территории школы также обустроили поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки, спортивный городок с тренажерами, проложили беговые дорожки.