Более тысячи человек убрали берега рек, омывающих Сургут

«Акцию “Чистый берег” проводим с 2020 года. Она не теряет своей актуальности. С каждым разом к субботникам присоединяется все больше и больше людей. В рамках первого этапа свыше восьми локаций, в их числе берега Оби, Саймы, Черной и Бардыковки, а также береговая линия водохранилища Сургутской ГРЭС. В этом году мы планируем очистить около 61 километра побережья города», — отметила директор городского «Лесопаркового хозяйства» Ирина Николаенко.