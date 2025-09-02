Более тысячи человек убрали берега рек, омывающих Сургут

Акция «Чистый берег» стартовала в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Во время ее первого этапа на уборку вышли свыше тысячи человек, сообщили в администрации города.
«Акцию “Чистый берег” проводим с 2020 года. Она не теряет своей актуальности. С каждым разом к субботникам присоединяется все больше и больше людей. В рамках первого этапа свыше восьми локаций, в их числе берега Оби, Саймы, Черной и Бардыковки, а также береговая линия водохранилища Сургутской ГРЭС. В этом году мы планируем очистить около 61 километра побережья города», — отметила директор городского «Лесопаркового хозяйства» Ирина Николаенко.
Участники акции убирают не только бытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. Например, более 200 неравнодушных жителей города очистили километровый участок вдоль улицы Речной. Второй этап субботников пройдет уже в сентябре.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.