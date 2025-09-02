В Красноярском районе Самарской области открыли детскую площадку

Современную детскую игровую площадку открыли в поселке Конезавод в Самарской области. Ее благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Красноярского муниципального района.
Новое пространство находится рядом со зданием Дома культуры. Там установили разнообразные игровые элементы для детей всех возрастов. Среди них — качели, карусели, балансиры-качалки. Кроме того, на площадке смонтировали удобные скамейки.
«Мы ставим своей целью создание комфортных условий проживания и обеспечение безопасности каждого жителя нашего района, особенно детей. Открытие новой площадки — важный шаг в этом направлении. Уверены, что она станет любимым местом для игр и общения ребят!» — отметила руководитель управления строительства и ЖКХ Красноярского района Татьяна Буженица.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.