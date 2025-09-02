Еще одно предприятие Саратовской области повысило эффективность работы

Производитель геосинтетических материалов «ПОШ-Химволокно» из Саратовской области увеличил выработку на 29%, сообщили в министерстве экономического развития региона. Таких результатов удалось достичь при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Эксперты регионального центра компетенций помогли рабочей группе выявить проблемные участки на предприятии и разработать комплекс мер по внедрению улучшений. Также были подготовлены и сертифицированы три инструктора по бережливому производству. Они будут делиться полученными навыками с коллегами и внедрять новые подходы к работе.
«Участие в федеральном проекте дает предприятиям мощный стимул. 100 из них смогли увеличить выработку почти на 70%. Полученные результаты и подготовленные инструкторы по бережливому производству закладывают основу для дальнейшего роста производительности на всех участках», — рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.