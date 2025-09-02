В чувашской деревне Шаймурзино отремонтировали фельдшерский пункт

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта провели в деревне Шаймурзино Республики Чувашии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве региона.
Во время работ специалисты заменили кровлю, залили полы, модернизировали системы электро- и водоснабжения, установили новые оконные и дверные блоки с улучшенной тепло- и звукоизоляцией, а также провели косметический ремонт помещений. Для маломобильных жителей установили пандус и кнопку вызова. Всего медпункт обслуживает около 500 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.