Аграрии из Новороссийска примут участие в «Кубанской ярмарке»

Сельскохозяйственные предприниматели из Новороссийска в Краснодарском крае примут участие в ежегодной агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка», сообщили в администрации города. Мероприятие пройдет в столице региона с 25 по 28 сентября в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В этом году для участия в ярмарке уже зарегистрировались 14 аграриев из Новороссийска. Они презентуют свои вина, сыры, сухофрукты, пастилу, мед, сало, колбасы и другие деликатесы. Также предприниматели представят лакомства для собак и товары народных промыслов.
«Для наших аграриев это отличная площадка для сбыта своей продукции и популяризации своего производства. Фермерские товары всегда пользуются большим спросом у жителей и гостей региона. Для потребителей это возможность приобрести качественные кубанские продукты по приемлемым ценам напрямую у производителя. В 2024 году там реализовали продукции на 150 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем было в 2023-м», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.