Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аграрии из Новороссийска примут участие в «Кубанской ярмарке»

Фермеры представят на ней свою продукцию.

Сельскохозяйственные предприниматели из Новороссийска в Краснодарском крае примут участие в ежегодной агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка», сообщили в администрации города. Мероприятие пройдет в столице региона с 25 по 28 сентября в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В этом году для участия в ярмарке уже зарегистрировались 14 аграриев из Новороссийска. Они презентуют свои вина, сыры, сухофрукты, пастилу, мед, сало, колбасы и другие деликатесы. Также предприниматели представят лакомства для собак и товары народных промыслов.

«Для наших аграриев это отличная площадка для сбыта своей продукции и популяризации своего производства. Фермерские товары всегда пользуются большим спросом у жителей и гостей региона. Для потребителей это возможность приобрести качественные кубанские продукты по приемлемым ценам напрямую у производителя. В 2024 году там реализовали продукции на 150 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем было в 2023-м», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше