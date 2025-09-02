Аграрии из Новороссийска примут участие в «Кубанской ярмарке»

«Для наших аграриев это отличная площадка для сбыта своей продукции и популяризации своего производства. Фермерские товары всегда пользуются большим спросом у жителей и гостей региона. Для потребителей это возможность приобрести качественные кубанские продукты по приемлемым ценам напрямую у производителя. В 2024 году там реализовали продукции на 150 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем было в 2023-м», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.