В Тамбовской области открыли центр общения старшего поколения

«Что касается нашего муниципалитета, мы многое сделали для молодежи: построили стадионы, обустроили парки и игровые площадки, открыли новые школы и детсады. Но теперь важно уделить больше внимания старшему поколению. Необходимо создать специальное пространство, где наши бабушки и дедушки смогли бы интересно и полезно проводить свое свободное время, общаться друг с другом. Именно таким местом станет наш новый центр общения старшего поколения», — отметил глава Петровского муниципального округа Сергей Ефанов.