В Тамбовской области открыли центр общения старшего поколения

Центр общения старшего поколения открыли в Петровском муниципальном округе Тамбовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Петровского муниципального района.
Посетители смогут получить индивидуальные консультации по правовым и социальным вопросам. Также пенсионеры изучат основы цифровой и финансовой грамотности, узнают способы защиты от мошенников и многое другое. Кроме того, в центре предусмотрено проведение встреч и мастер-классов от специалистов различных сфер. Каждый месяц будет составляться афиша мероприятий, чтобы любой желающий смог подобрать занятие по интересам.
«Что касается нашего муниципалитета, мы многое сделали для молодежи: построили стадионы, обустроили парки и игровые площадки, открыли новые школы и детсады. Но теперь важно уделить больше внимания старшему поколению. Необходимо создать специальное пространство, где наши бабушки и дедушки смогли бы интересно и полезно проводить свое свободное время, общаться друг с другом. Именно таким местом станет наш новый центр общения старшего поколения», — отметил глава Петровского муниципального округа Сергей Ефанов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.