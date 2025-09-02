В Госдуме предложили повысить лимит на стоимость подарков учителям и врачам

«Считаю, пора пересмотреть сумму 3 тысячи рублей как потолок допустимой стоимости подарка или цветов и внести необходимые поправки в статью 575 ГК РФ (Запрещение дарения). Для государственных и муниципальных служащих ныне действующие нормы можно сохранить, а вот для учителей и врачей, которых люди хотят искренне поблагодарить или поздравить, скажем, с профессиональным праздником, явно пришло время иначе взглянуть на предельную сумму», — написал Нилов в своем Telegram-канале.