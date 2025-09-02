В Госдуме предложили повысить лимит на стоимость подарков учителям и врачам

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил пересмотреть сумму в 3 тысячи рублей как потолок допустимой стоимости подарка или цветов для учителей и врачей.
Ранее в понедельник первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила, что дарить подарки учителям дороже 3 тысяч рублей нельзя, а для того, чтобы избежать недоразумений, лучше сохранять чек.
«Считаю, пора пересмотреть сумму 3 тысячи рублей как потолок допустимой стоимости подарка или цветов и внести необходимые поправки в статью 575 ГК РФ (Запрещение дарения). Для государственных и муниципальных служащих ныне действующие нормы можно сохранить, а вот для учителей и врачей, которых люди хотят искренне поблагодарить или поздравить, скажем, с профессиональным праздником, явно пришло время иначе взглянуть на предельную сумму», — написал Нилов в своем Telegram-канале.
Политик сказал, что не стоит забывать об инфляции — с 2008 года, когда было установлено ограничение в 3 тысячи рублей, деньги заметно обесценились.
«При этом на практике такие нормы давно не соблюдаются, учитывая нынешнюю стоимость цветов — торгаши традиционно взвинчивают цены на букеты и к 1 сентября, и к выпускному», — добавил депутат.
Он подчеркнул, что сама мысль о том, что вместе с букетом или подарком нужно передавать фискальный чек, откровенно унизительна.
«Планирую обсудить эту инициативу с экспертным сообществом, после чего будут подготовлены соответствующие конкретные предложения», — подытожил Нилов.