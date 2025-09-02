В Верхоянске в Якутии построили современный объект водоснабжения

Строительство современной системы водоснабжения завершили в городе Верхоянске в Якутии в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.
Напомним, что работы проводили в несколько этапов. Ранее специалисты смонтировали магистральную сеть водоснабжения. Также они возвели здание насосной станции с новым оборудованием, резервуаром и подключением к системе отопления. А в этом году там завершили электромонтажные работы и проложили заключительные участки водовода.
К новым сетям водоснабжения общей протяженностью 4,1 км подключены 3 котельные и 107 жилых домов. Объект позволит стабильно обеспечивать город холодной водой круглый год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.