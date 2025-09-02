В Верхоянске в Якутии построили современный объект водоснабжения

Напомним, что работы проводили в несколько этапов. Ранее специалисты смонтировали магистральную сеть водоснабжения. Также они возвели здание насосной станции с новым оборудованием, резервуаром и подключением к системе отопления. А в этом году там завершили электромонтажные работы и проложили заключительные участки водовода.