В Сыктывкаре открыли отремонтированную школу № 4 имени Гагарина

Школа № 4 имени Гагарина в Сыктывкаре открылась в начале нового учебного года после капитального ремонта, который провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Республики Коми.
Специалисты выполнили внутреннюю отделку помещений и установили новые двери, в том числе противопожарные. Также они заменили системы вентиляции, электроснабжения, отопления и другие. Еще в здании смонтировали пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. А на прилегающей территории провели благоустройство, установили ограждение и уличное освещение.
Кроме того, в школе обновили материально-техническую базу. Современное оборудование и мебель закупили для пищеблока и учебных классов. В частности, приобрели интерактивные панели и специализированные приборы для кабинетов химии, физики, информатики, психологии и логопедии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.