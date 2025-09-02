Ричмонд
В Липецкой области завершают ремонт участка дороги в селе Порой

Обновляемый объект проходит мимо администрации и школы.

Ремонт участка автодороги, который расположен в селе Порой Липецкой области, завершают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.

Обновляемый объект проходит от трассы Доброе — Лебедянь в Добровском муниципальном округе. Его протяженность составляет 5 км. Подрядчик уже заменил асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины и сделал пешеходную дорожку. Теперь в планах нанести разметку и установить знаки.

Дорога проходит через центр Пороя, мимо сельской администрации и школы. Рядом с образовательным учреждением предусмотрен безопасный пешеходный переход. Там смонтируют перильное ограждение, разместят светофор и искусственную неровность.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.