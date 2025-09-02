В Иванове завершают ремонт путепровода на улице Зверева

Ремонт путепровода на улице Зверева в Иванове выполнен уже на 80%, сообщили в правительстве области. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На объекте заменили пролетные строения и сделали водоотвод с проезжей части. Теперь в планах полностью заменить дорожное покрытие, смонтировать барьерное и перильное ограждения. Также предусмотрен ремонт тротуара и системы освещения.
«Мы рассчитываем, что подрядчик завершит работы в сентябре, и мы сможем пустить по путепроводу дорожное движение», — отметил глава города Иваново Александр Шаботинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.