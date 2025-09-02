Журналистке «Дождя»* Таратуте** грозит до двух лет колонии

По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута** дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.