Журналистке «Дождя»* Таратуте** грозит до двух лет колонии

Журналистке и ведущей «Дождя»* Таратуте** грозит до 2 лет колонии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналистке и ведущей телеканала «Дождь»* Юлии Таратуте** (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) по делу о нарушении обязанностей иноагента грозит до двух лет колонии.

Как сообщила прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание — два года лишения свободы.

Уголовное дело уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно, поскольку обвиняемая объявлена в международный розыск.

По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута** дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.

* Признан СМИ-иноагентом.

* Признана иноагентом в РФ.