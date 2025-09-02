Жители Москвы выберут имя для малышки-альпаки с фермы на ВДНХ

«На платформе “Активный гражданин — детям” открылся опрос, в котором юные жители столицы выберут имя для альпаки, родившейся на Городской ферме ВДНХ 3 августа. Малышка появилась на свет утром. Ее маму зовут Дося, а папу — Берберис. Первые сутки новорожденная почти все время спала, но мама ее будила, чтобы покормить. Сейчас они уже адаптировались к новым условиям и чувствуют себя прекрасно», — говорится в сообщении.