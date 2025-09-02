В Бурятии стартовали Республиканские детские спортивные игры

Республиканские детские спортивные игры начались в Бурятии при поддержке государственной программы «Спорт России». Состязания продлятся до 5 сентября, сообщили в министерстве спорта региона.
Спортивное событие объединило около тысячи юных атлетов 2010—2012 годов рождения со всей республики. Они будут соревноваться в нескольких направлениях: волейболе, стрельбе из лука, многоборье ГТО V ступени, легкой атлетике, футболе, настольном теннисе, вольной борьбе, шахматах и шашках. Состязания пройдут на площадках шести спортивных объектов Улан-Удэ.
Напомним, что Республиканские спортивные игры — это финальный этап. Его участниками стали атлеты, которые успешно прошли отборочные туры.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.