Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии стартовали Республиканские детские спортивные игры

Событие объединило около тысячи юных атлетов.

Республиканские детские спортивные игры начались в Бурятии при поддержке государственной программы «Спорт России». Состязания продлятся до 5 сентября, сообщили в министерстве спорта региона.

Спортивное событие объединило около тысячи юных атлетов 2010—2012 годов рождения со всей республики. Они будут соревноваться в нескольких направлениях: волейболе, стрельбе из лука, многоборье ГТО V ступени, легкой атлетике, футболе, настольном теннисе, вольной борьбе, шахматах и шашках. Состязания пройдут на площадках шести спортивных объектов Улан-Удэ.

Напомним, что Республиканские спортивные игры — это финальный этап. Его участниками стали атлеты, которые успешно прошли отборочные туры.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.