В больнице Далматова Курганской области обновили помещения под поликлинику

Помещения под поликлиническое отделение в Далматовской центральной районной больнице (ЦРБ) Курганской области капитально отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона.
На переоборудованных площадках разместили входную группу, регистратуру, кабинеты приема терапевта и специалистов узкого профиля. Туда закупили новую мебель и современное медицинское оборудование. Эту поликлинику смогут посещать до 500 пациентов за смену.
Напомним, что ранее в Далматовской ЦРБ отремонтировали помещение приемного покоя, терапевтическое и рентгенологическое отделения. Также в порядок привели кровлю здания и благоустроили прилегающую территорию. Кроме того, материально-техническую базу больницы пополнили цифровые маммограф и флюорограф, рентген-аппарат и стоматологическая установка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.