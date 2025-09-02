Создано первое в РФ стандартизированное приложение для выявления дислексии у детей

Новый тест позволяет значительно быстрее, всего за три минуты, определить, соответствует ли уровень чтения возрастной норме, указывает на риск дислексии или на ее наличие. Он также включает в себя данные для разных возрастных групп, а также для трех различных категорий детей в зависимости от их родного языка — русскоязычных монолингвов, билингвов из национальных республик и детей, изучающих русский как иностранный. Приложение успешно прошло апробацию, в рамках которой было продемонстрировано, что текст на экране планшета является сопоставимым по всем характеристикам с классическим чтением с бумаги.