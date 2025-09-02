Фестиваль «Переход» в Калуге посетили более 12 тысяч человек

Свыше 12 тысяч человек посетили фестиваль уличных искусств «Переход», который прошел 22−23 августа в Калуге при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в центре развития туризма «Калужский край».
Темой этого года стало «Космическое поселение». Три двора представляли собой планеты, а улицы — маршруты экспедиций между ними. Также по всему городу ходил троллейбус, расписанный в стиле космической станции.
Кроме того, участники фестиваля по всей Калуге расписали дома. Например, на гостинице «Приокская» художник Андрей Бергер изобразил мурал «Преображение», который представляет собой момент эволюционного скачка человечества. А на подпорной стене улицы Набережной появилась абстрактная композиция под названием «Космический город. Динамический спуск».
Кроме того, для гостей мероприятия провели мастер-классы по мозаике, бумажному граффити и многому другому. Также были организованы экскурсии, концерт и деловая программа.
«Цель фестиваля “Переход” — сделать так, чтобы в Калуге и Калужской области было как можно больше места для креатива и творчества. Так мы вносим вклад в развитие города и создаем условия для роста экономики туризма. Благодаря вовлечению местного бизнеса, калужских художников, артистов, продюсеров, мастеров, экскурсоводов, краеведов, искусствоведов год от года фестиваль становится лучше», — отметила директор центра «Калужский край», выступающего организатором фестиваля, Дарья Чахова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.