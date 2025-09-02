В музей Камбарского района Удмуртии поступило новое оборудование

Новое оборудование пополнило материально-техническую базу музея истории и культуры Камбарского района Удмуртской Республики при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждении появились автоматизированная система учета музейных предметов, аппарат для бережной оцифровки документов и приборы контроля температурно-влажностного режима. Также закупили шкафы на колесиках и специальные стеллажи для хранения картин. Кроме того, сувенирную продукцию выставят на новых витринах.
Еще в двух залах разместили сенсорные интерактивные киоски, с помощью которых посетители смогут узнать дополнительную информацию об экспонатах. Для проведения уличных экскурсий приобрели радиогид-систему, а для гостей с ограниченными возможностями здоровья в музее установили тактильные доски со шрифтом Брайля.
«На сегодняшний день учреждение располагает тремя выставочными залами, а его фонды насчитывают почти 19 тысяч единиц хранения. Новое современное оборудование позволило не только улучшить условия содержания музейных предметов, но и повысить комфорт пребывания всех посетителей музея, включая людей с инвалидностью», — отметил министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.