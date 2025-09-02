В этом году на Дону появятся 11 новых площадок для сдачи норм ГТО

Новые площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО появятся на территории Ростовской области в 2025 году по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Семь объектов уже возвели в Багаевском, Волгодонском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Остальные появятся в Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском до конца года. Площадки включают не менее 25 уличных тренажеров, в том числе гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья и другие спортивные элементы. Они доступны всем желающим.
«На данный момент на территории муниципальных образований Ростовской области функционирует около 400 площадок для выполнения нормативов ГТО. Работу по развитию спортивной инфраструктуры будем продолжать», — отметил заместитель губернатора региона Артем Хохлов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.