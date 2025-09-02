В этом году на Дону появятся 11 новых площадок для сдачи норм ГТО

Семь объектов уже возвели в Багаевском, Волгодонском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Остальные появятся в Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском до конца года. Площадки включают не менее 25 уличных тренажеров, в том числе гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья и другие спортивные элементы. Они доступны всем желающим.