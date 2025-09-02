Школы в Брюховецком районе Кубани оснастили современным оборудованием

Теперь школьники смогут на практике закреплять навыки работы с современными станками и инструментами. Также они будут изучать основы военной подготовки, используя макеты пистолета Макарова. Кроме того, ребята узнают, как надевать средства индивидуальной защиты от радиационной пыли и других химических и биологических угроз.