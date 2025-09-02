Школы в Брюховецком районе Кубани оснастили современным оборудованием

Новое оборудование для кабинетов, в которых проводят занятия по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд», поступило в 12 школ Брюховецкого района Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Теперь школьники смогут на практике закреплять навыки работы с современными станками и инструментами. Также они будут изучать основы военной подготовки, используя макеты пистолета Макарова. Кроме того, ребята узнают, как надевать средства индивидуальной защиты от радиационной пыли и других химических и биологических угроз.
«Одним из ключевых условий срочного оснащения стало обязательство по внедрению обучающих программ по работе с этим оборудованием. Действительно, это уже не те упрощенные материалы из перестроечных школ, а сложные и интересные технологии, разработанные российскими учеными и педагогами», — отметила начальник управления образования Брюховецкого района Екатерина Галат.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.