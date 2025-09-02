В Орловской области составили план по выплатам беременным студенткам

В декабре 2024 года губернатор Орловской области подписал указ о выплате 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. В марте текущего года в документ внесли изменения — теперь выплата положена и беременным женщинам, обучающимся в общеобразовательных организациях.