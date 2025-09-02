Ричмонд
В подмосковном Чехове открыли модернизированную спортивно-игровую площадку

Там смонтировали горки, качели, карусели и лесенки, обустроили зону для воркаута, обновили площадку для игр в мини-футбол и баскетбол.

Модернизированная спортивно-игровая площадка открылась рядом с Дворцом культуры «Дружба» в городе Чехове в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общая площадь обновленного пространства составила 900 кв. м. Там заменили резиновое покрытие, скамейки и урны. Еще специалисты установили фонари и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Помимо этого, подрядчик смонтировал горки, качели, карусели и лесенки, а также обустроил зону для воркаута. Также была модернизирована площадка для игр в мини-футбол и баскетбол. Там, в частности, смонтировали новое ограждение и спортивные элементы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.