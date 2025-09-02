В подмосковном Чехове открыли модернизированную спортивно-игровую площадку

Помимо этого, подрядчик смонтировал горки, качели, карусели и лесенки, а также обустроил зону для воркаута. Также была модернизирована площадка для игр в мини-футбол и баскетбол. Там, в частности, смонтировали новое ограждение и спортивные элементы.