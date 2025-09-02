Ричмонд
Предпринимателям из Вологодской области расскажут о госзакупках

С ними также поделятся особенностями участия в торгах и способами поиска тендеров.

Бесплатный семинар «Государственные закупки: что нужно знать новичку» проведут для начинающих бизнесменов из Вологодской области, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Поддержку предпринимателям оказывают в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Спикером на мероприятии станет эксперт в сфере торгов и руководитель компании по предоставлению услуг тендерного сопровождения Ксения Полищук. Она расскажет слушателям, что такое аукционы и как начать зарабатывать с их помощью. Также предприниматели узнают о способах поиска тендеров в Вологодской области и других регионах. А еще им на конкретных примерах объяснят особенности участия в торгах и других процедурах государственной закупки.

Семинар пройдет 3 сентября в 14:00 в конференц-зале центра «Мой бизнес» на улице Конева в Вологде. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.