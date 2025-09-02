Предпринимателям из Вологодской области расскажут о госзакупках

Спикером на мероприятии станет эксперт в сфере торгов и руководитель компании по предоставлению услуг тендерного сопровождения Ксения Полищук. Она расскажет слушателям, что такое аукционы и как начать зарабатывать с их помощью. Также предприниматели узнают о способах поиска тендеров в Вологодской области и других регионах. А еще им на конкретных примерах объяснят особенности участия в торгах и других процедурах государственной закупки.