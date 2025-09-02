Ричмонд
Открыт удивительный способ улучшения памяти

Музыка способна усиливать или ослаблять память, но ее влияние зависит от того, какие эмоции она вызывает. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие работу в Journal of Neuroscience (JNeurosci).

Источник: Unsplash.com

В исследовании добровольцам предлагали запоминать изображения, а затем слушать разные музыкальные композиции. Оказалось, что умеренное эмоциональное возбуждение после прослушивания помогает лучше запоминать мелкие детали, но ухудшает воспроизведение общей картины. В то же время сильный эмоциональный отклик или снижение уровня эмоций действуют наоборот — улучшают память на общий сюжет, но мешают сосредоточиться на подробностях.

Авторы поясняют: этот эффект связан с особенностями работы гиппокампа — области мозга, отвечающей за обработку и хранение воспоминаний. При умеренных эмоциях активизируются механизмы «разделения» похожих событий, что повышает точность воспоминаний. Сильные эмоции, напротив, стимулируют процессы обобщения, из-за чего сохраняется лишь «канва» произошедшего.

Ученые подчеркивают, что музыка не является универсальным средством для улучшения памяти: ее воздействие индивидуально и зависит от личного эмоционального отклика. Это значит, что для терапии нарушений памяти и настроения, например при депрессии или болезни Альцгеймера, потребуется персонализированный подбор музыкальных программ.