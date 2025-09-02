Открыт удивительный способ улучшения памяти

В исследовании добровольцам предлагали запоминать изображения, а затем слушать разные музыкальные композиции. Оказалось, что умеренное эмоциональное возбуждение после прослушивания помогает лучше запоминать мелкие детали, но ухудшает воспроизведение общей картины. В то же время сильный эмоциональный отклик или снижение уровня эмоций действуют наоборот — улучшают память на общий сюжет, но мешают сосредоточиться на подробностях.