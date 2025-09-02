В селе Сейм Курской области облагородили придомовую территорию

Территорию возле дома № 4 на улице Школьной в селе Сейм в Курской области благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Мантуровского района.
В ходе работ специалисты демонтировали старое асфальтовое покрытие и уложили новый тротуар, ведущий к дому. Также они установили современные лавочки и урны.
Напомним, что ранее специалисты преобразили еще одну территорию. Речь идет о пешеходной дорожке в селе Мантурово. Она расположена между домами № 3 и 13 по улице Вискова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.