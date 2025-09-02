Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Сейм Курской области облагородили придомовую территорию

Там уложили новый тротуар, установили лавочки и урны.

Территорию возле дома № 4 на улице Школьной в селе Сейм в Курской области благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Мантуровского района.

В ходе работ специалисты демонтировали старое асфальтовое покрытие и уложили новый тротуар, ведущий к дому. Также они установили современные лавочки и урны.

Напомним, что ранее специалисты преобразили еще одну территорию. Речь идет о пешеходной дорожке в селе Мантурово. Она расположена между домами № 3 и 13 по улице Вискова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.