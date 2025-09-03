Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главным событием августа 2025 года россияне назвали встречу Путина и Трампа на Аляске: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail попросила читателей выбрать наиболее и наименее важные для них события в информационном поле в августе 2025 года.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 1—2 сентября. В опросе приняли участие свыше 3400 человек из более, чем 50 регионов России.

Самые важные события в информационном поле в августе

Наиболее значимым событием в информационном поле в августе россияне назвали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — так считают более половины (55%) опрошенных.

48% респондентов аргументировали свой выбор тем, что «это важный политический шаг к миру» и «встреча лидеров двух сверхдержав». Остальные 52% затруднились прокомментировать свой выбор.

Другие события по степени важности для респондентов распределились следующим образом:

  • Частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp в РФ — 15%
  • Визит Владимира Путина в Китай на саммит ШОС — 15%
  • Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области — 3%
  • Армения и Азербайджан подписали декларацию о мире — 3%
  • Россия уничтожила корабль ВСУ с помощью дрона — 2%
  • Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы — 2%
  • Встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров — 1%
  • США повысили пошлины против Индии — 1%
  • Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле — 1%

Наименее важные события в информационном поле в августе

Наименее значимым событием месяца россияне считают частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp в РФ об этом заявили 20% опрошенных.

58% респондентов затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям августа, и 42% опрошенных выразили собственное мнение. Многие отметили, что «не используют указанные мессенджеры для звонков» и «есть другие способы связи».

Оценки остальных событий распределились следующим образом:

  • Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы — 15%
  • Армения и Азербайджан подписали декларацию о мире — 15%
  • Встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров — 13%
  • Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — 9%
  • США повысили пошлины против Индии — 9%
  • Россия уничтожила корабль ВСУ с помощью дрона — 8%
  • Визит Владимира Путина в Китай на саммит ШОС — 4%
  • Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле — 4%
  • Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области — 3%

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше