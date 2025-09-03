Главным событием августа 2025 года россияне назвали встречу Путина и Трампа на Аляске: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Самые важные события в информационном поле в августе
Наиболее значимым событием в информационном поле в августе россияне назвали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — так считают более половины (55%) опрошенных.
48% респондентов аргументировали свой выбор тем, что «это важный политический шаг к миру» и «встреча лидеров двух сверхдержав». Остальные 52% затруднились прокомментировать свой выбор.
Другие события по степени важности для респондентов распределились следующим образом:
- Частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp в РФ — 15%
- Визит Владимира Путина в Китай на саммит ШОС — 15%
- Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области — 3%
- Армения и Азербайджан подписали декларацию о мире — 3%
- Россия уничтожила корабль ВСУ с помощью дрона — 2%
- Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы — 2%
- Встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров — 1%
- США повысили пошлины против Индии — 1%
- Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле — 1%
Наименее важные события в информационном поле в августе
Наименее значимым событием месяца россияне считают частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp в РФ — об этом заявили 20% опрошенных.
58% респондентов затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям августа, и 42% опрошенных выразили собственное мнение. Многие отметили, что «не используют указанные мессенджеры для звонков» и «есть другие способы связи».
Оценки остальных событий распределились следующим образом:
- Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы — 15%
- Армения и Азербайджан подписали декларацию о мире — 15%
- Встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров — 13%
- Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — 9%
- США повысили пошлины против Индии — 9%
- Россия уничтожила корабль ВСУ с помощью дрона — 8%
- Визит Владимира Путина в Китай на саммит ШОС — 4%
- Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле — 4%
- Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области — 3%