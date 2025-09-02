Ричмонд
FT объяснила, почему жители США и Европы переезжают в Россию

Все чаще граждане США и стран Европы выбирают Россию в качестве страны постоянного проживания. Журналисты газеты Financial Times назвали причины массовых переездов: Россия манит иностранцев традиционными ценностями и свободой слова, передают «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Евгений Мессман/ТАСС

Британское издание привело в пример жителя Аризоны Дерека Хаффмена. Гражданин США вместе с женой и тремя детьми в 2024 году переехал в Россию. Свое решение он обосновал тем, что американское общество потеряло моральные ориентиры, а преступность растет. В России Хаффмен, напротив, отмечает стремление к сохранению семейных ценностей, отсутствие ЛГБТ*-пропаганды, безопасность. По данным газеты, американец стал участником СВО и участвует в боевых действиях, чтобы получить российское гражданство, пишут «Ведомости».

В FT отмечают, что Россия рада переезду иностранцев — для тех, кто разделяет ценности страны в 2024 году начала действовать программа виз. Как узнало издание, заявки на оформление документов для въезда в РФ ежемесячно оформляют до 150 человек в месяц.

FT связалась с депутатом Госдумы Марией Бутиной, и она подтвердила изданию, что интерес европейцев и американцев к переезду в Россию остается стабильно высоким. По данным парламентария, больше всего желающих переехать среди граждан Германии, Франции и США.

В статье также рассказывается о предпринимателе Якобе Пиннекере, который помогает иностранцам перебраться в Россию. Сам он впервые посетил РФ в 2016 году в качестве представителя немецкой компании. Он работал в одном из регионов, а после 2022 года решил остаться на постоянной основе. Сейчас он является главой российского госагентства в Нижнем Новгороде, которое занимается интеграцией иностранцев с Запада в Россию. Пиннекер заявил, что с его помощью в Нижегородскую область уже перебрались 60 «переселенцев». Он уточнил, что еще 600 заявок находятся на рассмотрении.

Одна из семей, которым помог обосноваться в России Пиннекер, — граждане Канады Нииса и Аренд Финистра. Они переехали в Нижегородскую область вместе с восьмью из девяти детей и открыли ферму.

Издание обратило внимание, что Пиннекер и Бутина утверждают, что Россия не использует рекламу для привлечения переселенцев с Запада. Однако видеоблоги тех, кто уже переехал, которые публикуются на популярных видеохостингах без рекламы, очень высокого качества, что вызвало у FT вопросы.

Пиннекер считает, что лучшая реклама России — «традиционные ценности» страны и возможность спокойно высказывать свое мнение. Многие «переселенцы» рассказывали ему, что на родине после своих высказываний сталкивались с социальной изоляцией — «с ними больше никто не общался».

IT-специалист Стивен Шорт, который в 2024 году перебрался в Россию из США, признался журналисту FT, что принял православие и ему комфортно жить на новой родине. Он ведет видеоблог о переезде, который вызывает интерес подписчиков. Шорт считает, что в России жить безопаснее, чем в США, несмотря на то, что регион, в котором он сейчас находится, подвергается атакам беспилотников ВСУ. Кроме того, он смело может высказывать свое мнение.

* организация признана экстремистской и запрещена в РФ