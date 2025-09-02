FT объяснила, почему жители США и Европы переезжают в Россию

В статье также рассказывается о предпринимателе Якобе Пиннекере, который помогает иностранцам перебраться в Россию. Сам он впервые посетил РФ в 2016 году в качестве представителя немецкой компании. Он работал в одном из регионов, а после 2022 года решил остаться на постоянной основе. Сейчас он является главой российского госагентства в Нижнем Новгороде, которое занимается интеграцией иностранцев с Запада в Россию. Пиннекер заявил, что с его помощью в Нижегородскую область уже перебрались 60 «переселенцев». Он уточнил, что еще 600 заявок находятся на рассмотрении.