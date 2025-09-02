В Татарстане фестиваль «Крутушка» собрал более 5 тысяч зрителей

Международный этнокультурный фестиваль, который прошел в Татарстане с 22 по 24 августа, собрал более 5 тыс. зрителей и 800 участников из России и зарубежья. Организация событийных мероприятий способствует достижению задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете республики по туризму.
Участники представили все многообразие этнической музыки и традиционной культуры. В рамках фестиваля выступили около 70 творческих коллективов и 500 исполнителей. Программа включала 150 мероприятий, в том числе выступления коллективов «Намгар», AY YOLA, Сергея Старостина и других. Зрители смогли ознакомиться с многообразием направлений этнической музыки — от этноэлектроники и фолк-рока до классических, авангардных и экспериментальных жанров.
Особый акцент был сделан на выступлениях фольклорных ансамблей и исполнителей из различных регионов России, включая Поволжье, Урал, Сибирь, Забайкалье, Москву, Калининград и Санкт-Петербург. Кульминацией танцевальной программы стал батл «Допляшись», в котором приняли участие более 20 конкурсантов. Победу в состязании одержали Полина Дмитриева из Москвы и Егор Балибалов из Ижевска.
Гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах по народным танцам, посетить вечерние концерты и театральные постановки. Программа также включала кинопоказы этнографических документальных фильмов, лекции антропологов и фольклористов. Кроме того, состоялась презентация книги «По Казанке до Крутушки», работала площадка «Историческая фотография» и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров. Более 150 ремесленников представили на фестивале изделия ручной работы и провели мастер-классы по традиционным промыслам.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.