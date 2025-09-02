В Ленобласти открыли еще три благоустроенных пространства

Три пространства, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», открыли в Ленобласти. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
На Аллее Героев в деревне Кузьмолово установили удобные скамейки для отдыха, оборудовали современные детские площадки. Также там проложили прогулочные дорожки и оформили место для проведения общественных мероприятий.
В Сквере Памяти Героев в городском поселке Федоровском установили качели и световые гирлянды. Также там сделали зону тихого отдыха с навесами и беседками, поставили лавочки. В центре пространства появился цветник.
В деревне Вындин Остров установили памп-трек с безопасным покрытием, качели-перголу, информационный стенд, скамейки и яркие торшеры. Пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, а также высадили иргу, кизильник, спирею, пихты и рябины.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.