В Санкт-Петербурге состоялся фестиваль «День Чайковского»

Ежегодный фестиваль «День Чайковского» прошел 30 августа в Санкт-Петербурге при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
В этом году мероприятие было посвящено 185-летию со дня рождения композитора. Оно проходило на двух площадках. Мемориальная акция и тематическая экскурсия «Музыкальный Гений Национального Пантеона» состоялись в Некрополе мастеров искусств.
Затем гости фестиваля переместились в новый выставочный зал Государственного музея городской скульптуры. Там они прослушали концерт в исполнении малого симфонического оркестра Санкт‑Петербурга «Лаура». Среди постановок были отрывки из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», миниатюры из балета «Щелкунчик» и другие.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.