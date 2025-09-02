Создан материал, повышающий эффективность работы чипов для выявления аллергенов

Существующие примеры использования этого эффекта в силу особенностей их реализации способны пропускать через себя только одно из перпендикулярных направлений линейно поляризованного света, что снижает эффективность их работы вдвое. Физики выяснили в рамках исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, что эту проблему можно обойти при помощи метаповерхности, состоящей из множества кремниевых цилиндрических столбиков, обрезанных с одной из сторон. Их взаимодействия со светом порождают два связанных друг с другом набора высокодобротных резонансов.