В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Открытый урок»

Событие прошло 30 августа. Литературный музей «ХХ век» представил мастер-классы, творческие занятия и игры. Гости фестиваля окунулись в мир детской литературы прошлого века через игры и творчество. Посетители смогли построить башню в литературной дженге, собрать из больших кубиков обложки любимых книг — «Леля и Минька», «Телефон», «Железная дорога» и других. Среди развлечений была настольная игра «Дело было так…» по рассказам Михаила Зощенко о Леле и Миньке; ее участники прошли путь героев, отвечая на вопросы о семье писателя, его персонажах и быте прошлого века. На творческих мастер-классах дети вместе почитали «Путаницу» Чуковского и создали смешных персонажей из прищепок. Затем они мастерили красочные звездолеты.