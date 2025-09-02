В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Открытый урок»

Фестиваль «Открытый урок» прошел в Летнем саду Русского музея в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовано в процессе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Событие прошло 30 августа. Литературный музей «ХХ век» представил мастер-классы, творческие занятия и игры. Гости фестиваля окунулись в мир детской литературы прошлого века через игры и творчество. Посетители смогли построить башню в литературной дженге, собрать из больших кубиков обложки любимых книг — «Леля и Минька», «Телефон», «Железная дорога» и других. Среди развлечений была настольная игра «Дело было так…» по рассказам Михаила Зощенко о Леле и Миньке; ее участники прошли путь героев, отвечая на вопросы о семье писателя, его персонажах и быте прошлого века. На творческих мастер-классах дети вместе почитали «Путаницу» Чуковского и создали смешных персонажей из прищепок. Затем они мастерили красочные звездолеты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.