В Благовещенском районе Башкирии прошел субботник «Берег добрых дел»

Субботник «Берег добрых дел» состоялся 22 августа в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие» в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Мероприятие приурочили к празднованию Дня российского флага. Уборка прошла на береговой линии от реки Семеновки до моста через реку Белую в деревне Дмитриевке. В акции приняли участие 30 человек. Они собрали бытовой и строительный мусор, пластиковые бутылки и упаковку, стеклянные отходы, а также упавшие ветки. Еще они расчистили заросли травы. За несколько часов работы в общей сложности собрали 20 мешков с мусором.
«Такие акции объединяют жителей. Они помогают воспитывать у детей и молодежи чувство ответственности за окружающую среду, формируют экологическую культуру и активную гражданскую позицию», — отметила заведующая сектором коммунального хозяйства и благоустройства администрации Благовещенского района Ляйсан Хайруллина.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.