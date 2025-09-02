В Благовещенском районе Башкирии прошел субботник «Берег добрых дел»

Мероприятие приурочили к празднованию Дня российского флага. Уборка прошла на береговой линии от реки Семеновки до моста через реку Белую в деревне Дмитриевке. В акции приняли участие 30 человек. Они собрали бытовой и строительный мусор, пластиковые бутылки и упаковку, стеклянные отходы, а также упавшие ветки. Еще они расчистили заросли травы. За несколько часов работы в общей сложности собрали 20 мешков с мусором.