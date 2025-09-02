Ричмонд
В Севастополе отремонтировали школу № 41

Строители использовали современные экологически чистые материалы.

Школу № 41 имени Героя Советского Союза Ивана Яцуненко капитально отремонтировали в Севастополе в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте капитального строительства города.

Учреждение расположено на улице Горпищенко, 39. Школа, рассчитанная на 610 мест, является важным объектом социальной инфраструктуры города. Здание, возведенное в 1960 году, требовало комплексной модернизации. Специалисты отремонтировали внутренние помещения, заменили окна, двери и ворота учебных зданий, улучшили входные группы и лестницы. Также они выполнили внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы с использованием современных экологически чистых материалов.

Помимо этого, они капитально отремонтировали систему отопления и заменили отопительные приборы, модернизировали вентиляцию. Специалисты установили современную систему пожаротушения, заменили систему горячего и холодного водоснабжения. Также они отремонтировали актовый и спортивный залы, школьный музей и центр детских инициатив.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.