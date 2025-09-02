Создан препарат, уничтожающий заросли борщевика с эффективностью до 100%

При испытаниях препарата сосна и ель проявили высокую устойчивость к гербицидам анкор-85, а ель дополнительно — к смеси препаратов раундап. Препарат, содержащий гербициды, позволяет не только полностью устранить сорняк, но и при необходимости сформировать на площади уничтоженного сорняка газон из злаковых трав. Это было проверено и технически регламентировано на опытно-полевых объектах Гатчинского и Волосовского лесничеств Ленинградской области. Как уточнила пресс-служба института, препарат может применяться на землях разных категорий, не только лесного фонда.