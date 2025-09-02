Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут на фоне наращивания ядерного арсенала Китая

В наши же дни, если опираться на опыт конфликта на Украине, в круге радиусом 900 метров на фронте может находиться десяток-другой солдат. Иногда больше, иногда меньше, но почти всегда они замаскированы и имеют укрытия, а найти их гораздо сложнее, чем после этого поразить. При этом ни одиночные землянки, ни замаскированные операторы дронов, ни гаубица не выглядят достойными целями для ядерного удара. Напротив, после него даже собственные войска какое-то время не смогут занять эту территорию. И напротив, даже важные цели, вроде командных пунктов бригад, в случае обнаружения можно уничтожить массированным ударом обычных ракет.