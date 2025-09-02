В Омске завершают дорожный ремонт

На улице Ленина завершено 99% работ — остается установить дорожные знаки. По улице Заозерной ремонт выполнили. Там осталось поставить знаки дорожного движения и стекла в остановочных павильонах. На улице 7-й Северной работы также на финальной стадии: сейчас специалисты выравнивают верхний слой покрытия на границе с улицей Красный Пахарь. Объект готов почти на 90%.