В Омске завершают дорожный ремонт

Ремонт дорог, которые обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», завершается в Омске. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Сейчас на объектах национального проекта специалисты выполняют завершающий этап работ. На улице Герцена на участке протяженностью 936 м выполнено более 90% общего объема работ. Там строители делают гранитный тротуар. Они уже уложили выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия. В настоящее время укладывают тротуарную плитку.
На улице Ленина завершено 99% работ — остается установить дорожные знаки. По улице Заозерной ремонт выполнили. Там осталось поставить знаки дорожного движения и стекла в остановочных павильонах. На улице 7-й Северной работы также на финальной стадии: сейчас специалисты выравнивают верхний слой покрытия на границе с улицей Красный Пахарь. Объект готов почти на 90%.
Отметим, что в следующем году по нацпроекту в Омске отремонтируют три улицы: Пушкина, Красный Путь и Лукашевича.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.