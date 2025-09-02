В Москву в выходные вернется августовское тепло

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Солнечная и сухая погода ждет москвичей в выходные, температура сохранится в зоне комфортного августовского тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Сегодняшний день напомнил жителям столичного региона, что на календаре осень — к обеду солнце так и не показалось из-за плотных облаков, и хотя заметных осадков не отмечалось, столбики термометров на базовой метеостанции города, ВДНХ, смогли подняться лишь до 15-градусной отметки», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что уже в среду синоптическая ситуация в центральных областях Европейской России начнёт меняться.
«В формирование погоды вмешается гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он сделает облака менее плотными и до минимума понизит вероятность дождей, что благоприятно скажется на температуре и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы — ожидается плюс 18 — плюс 20 — стартует бабьего лето», — добавил Леус.
Он уточнил, что в четверг влияние антициклона на погоду в столице станет более заметным — в облаках появится больше прояснений и температурный фон местами превысит 20-градусную отметку, что уже немного выше нормы. При этом по-прежнему без дождей.
«Рабочая неделя финиширует солнечной, сухой и тёплой погодой, с температурой около плюс 21 — плюс 23, что на 2−3 градуса выше климатической нормы», — подчеркнул Леус.
Синоптик добавил, что в первый выходной день антициклон сохранит в столице солнечную и сухую погоду, а температура изменится мало и останется в зоне комфортного августовского тепла.