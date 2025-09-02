В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества через звонки в FaceTime

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать встроенный сервис видеосвязи от Apple — FaceTime, его популярность выросла на фоне замедления звонков через Whatsapp и Telegram, а формат видеозвонка призван создавать иллюзию доверия, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
«В последнее время специалисты по кибербезопасности и сами пользователи отмечают: мошенники освоили новый инструмент — звонки через FaceTime. Если раньше большинство подобных атак шло через мессенджеры или обычные телефонные вызовы с подменой номеров, то теперь злоумышленники активно используют встроенный сервис видеосвязи от Apple», — сказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности.
Он отметил, что формат видеозвонка создает у людей иллюзию доверия, когда на экране появляется человек в костюме, представляющийся сотрудником банка или правоохранительных органов, у собеседника снижается критичность восприятия. По словам депутата, популярность FaceTime выросла на фоне ограничений и замедлений в работе звонков через Telegram и WhatsApp, многие пользователи перешли на встроенный сервис iOS, чем и воспользовались преступники.
«Схема обычно начинается с тревожного повода: “на вашем счёте обнаружена подозрительная операция”, “ваш аккаунт пытаются взломать”, “идет проверка по делу, где может фигурировать ваш паспорт”. Чтобы закрепить эффект, мошенник предлагает перейти именно на FaceTime: “так безопаснее”, “так вы точно убедитесь, что я настоящий сотрудник”. Дальше всё строится вокруг социальной инженерии. Главная цель — убедить абонента включить демонстрацию экрана. В этот момент злоумышленники получают доступ к коду подтверждения операций, push-уведомлениям банка или даже подсказкам с логинами и паролями», — сообщил Гаврилов.
Он также рассказал и о другом варианте мошенничества через звонки в FaceTime, когда преступники показывают через видеосвязь поддельные документы: удостоверение с гербовой печатью, бейджик, служебное письмо, на камеру это выглядит убедительно, а жертва, не имея возможности проверить подлинность, нередко соглашается выполнять указания.
Гаврилов добавил, что иногда мошенники отправляют ссылки с приглашением в конференцию, маскируя их под уведомления от банка или госорганов, нажав на такую ссылку, человек автоматически попадает в видеозвонок, где начинается психологическое давление.
«Опасность схемы ещё и в том, что FaceTime работает со сквозным шифрованием. Для рядового пользователя это гарантия конфиденциальности, но для следствия такой формат затрудняет быстрый доступ к данным о звонке. В итоге расследование занимает больше времени, а злоумышленники рассчитывают именно на фактор скорости: чем быстрее удастся вывести деньги или оформить кредит на имя жертвы, тем меньше шансов у полиции их остановить», — подчеркнул депутат.
Политик напомнил, что правоохранительные органы и Банк России уже предупреждали, что никакие банки, госструктуры и силовые ведомства не ведут разбирательства по FaceTime, официальные уведомления приходят только через проверенные каналы — личный кабинет банка, госуслуги или письменные письма.
«Всё, что касается денег, должно проверяться исключительно звонком на номер банка, указанный на карте или сайте. Apple, в свою очередь, напоминает: любое подозрительное приглашение в FaceTime можно заблокировать и отправить скриншот на адрес их службы безопасности», — сообщил Гаврилов.
По его словам, перед пользователем возникает новая реальность: мошенники адаптируются под современные сервисы связи, сегодня — это FaceTime, завтра — другой видеомессенджер.
«Если раньше рекомендация “не брать трубку с незнакомого номера” казалась достаточной, то теперь важно критически относиться к любым внезапным видеозвонкам. Даже если на экране — уверенный голос и официальная форма, лучше завершить разговор и проверить информацию напрямую, чем поддаться убедительной имитации и потерять все сбережения», — подытожил глава комитета Госдумы по вопросам собственности.