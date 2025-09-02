В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества через звонки в FaceTime

«Опасность схемы ещё и в том, что FaceTime работает со сквозным шифрованием. Для рядового пользователя это гарантия конфиденциальности, но для следствия такой формат затрудняет быстрый доступ к данным о звонке. В итоге расследование занимает больше времени, а злоумышленники рассчитывают именно на фактор скорости: чем быстрее удастся вывести деньги или оформить кредит на имя жертвы, тем меньше шансов у полиции их остановить», — подчеркнул депутат.