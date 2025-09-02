В Уфе очистили берег озера Долгого

Волонтеры очистили береговую линию озера Долгого в Уфе. Мероприятие провели 27 августа во Всемирный день озер при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.
Уборку организовали в рамках международной акции «Чистые берега Евразии». Она направлена на улучшение состояния водных объектов и формирование культуры бережного отношения к природе. В акции приняли участие сотрудники Министерства природопользования и экологии Башкирии, филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по республике, Спецавтохозяйства по уборке города, РЖД, администраций Уфы и Ленинского района. Они очистили 1,5 км береговой линии водоема.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.