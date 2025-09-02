В Якутии построят многоквартирный дом для пострадавших от паводка

«Что касается восстановления жилья — полным ходом идёт строительство многоквартирного дома для семей, полностью потерявших кров. Работы планируется завершить до 30 сентября. Из 89 повреждённых домов уже отремонтированы 69, осталось 20 — наши бригады работают без остановки. Все стройматериалы доставлены в районы, и люди уже получают их для ремонта», — отметил первый зампред правительства республики.