В Себеже Псковской области благоустроили Сквер памяти поколений

Пространство расположено у братского захоронения № 1. Сквер является важным местом для местных жителей и гостей города, там они могут почтить память земляков, погибших во время специальной военной операции. В сквере открыли мемориальные плиты, увековечивающие имена героев, к ним ведут дорожки из тротуарной плитки. На территории установили памятный знак и ограждение.