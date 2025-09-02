В Себеже Псковской области благоустроили Сквер памяти поколений

В Псковской области благоустроили Сквер памяти поколений, расположенный на улице Красноармейской в Себеже. Работы выполнили в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Пространство расположено у братского захоронения № 1. Сквер является важным местом для местных жителей и гостей города, там они могут почтить память земляков, погибших во время специальной военной операции. В сквере открыли мемориальные плиты, увековечивающие имена героев, к ним ведут дорожки из тротуарной плитки. На территории установили памятный знак и ограждение.
Территория также получила второе, народное название — Аллея Белых журавлей, символизирующее стремление к миру. Белые журавли в культуре России также ассоциируются с памятью о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.