Производитель электротехники из Ленобласти ускорил производство

«Показатели, которые продемонстрировал завод “Ладога”, — это отличный пример эффективной работы в рамках федерального проекта. Команде предприятия удалось не только оптимизировать свои внутренние процессы, но и заложить основу для устойчивого роста. Самый важный результат — это сформировавшаяся культура постоянных улучшений, которая теперь тиражируется на другие участки, особенно выпускающие критически важную для оборонной промышленности продукцию», — отметил заместитель председателя правительства региона — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности области Дмитрий Ялов.