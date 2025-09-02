Производитель электротехники из Ленобласти ускорил производство

Сборка электротехнических шкафов стала быстрее благодаря внедрению бережливых технологий на заводе «Ладога» в Кировске в Ленинградской области в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В течение шести месяцев в металлообрабатывающем цехе завода провели масштабную работу: создали эталонный участок, разработали и внедрили новую планировку. Также на предприятии организовали центральный производственный инфоцентр и запустили систему сбора предложений по улучшениям от сотрудников.
Благодаря инструментам бережливого производства завод повысил производитель труда на 16,5%, сократил время перемещения материалов в потоке более чем в два раза, с 14,5 до 6,2 часа, и расстояние с 9,14 до 4,7 км. Также объем запасов сократился на 88%.
«Показатели, которые продемонстрировал завод “Ладога”, — это отличный пример эффективной работы в рамках федерального проекта. Команде предприятия удалось не только оптимизировать свои внутренние процессы, но и заложить основу для устойчивого роста. Самый важный результат — это сформировавшаяся культура постоянных улучшений, которая теперь тиражируется на другие участки, особенно выпускающие критически важную для оборонной промышленности продукцию», — отметил заместитель председателя правительства региона — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности области Дмитрий Ялов.
Отметим, что завод — одно из ведущих промышленных предприятий Ленинградской области, оно было основано в 1965 году. Он специализируется на полном цикле разработки и изготовления электротехнических шкафов, телекоммуникационного и радиотехнического оборудования, а также производстве специальной техники. Завод уже начал тиражировать лучшие практики на другие производственные участки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.