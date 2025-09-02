Ижевская компания на треть повысит производительность труда

Персоналу расскажут, как эффективно и безопасно обустроить рабочее пространство. Более того, их обучат основам бережливого производства, анализу производственного процесса, методам улучшения процессов. В компании планируют сократить продолжительность технологических циклов на 17% и повысить эффективность сотрудников не менее чем на 30% в течение шести месяцев.