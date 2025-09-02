Ричмонд
Ижевская компания на треть повысит производительность труда

Для этого на предприятии внедрят бережливые технологии.

Источник: Национальные проекты России

Компания «Приволжская химия», которая базируется в Ижевске, повысит производительность труда на треть при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Удмуртской Республики.

Предприятие специализируется на выпуске высококачественной бытовой химии и очистителей. При поддержке экспертов регионального центра компетенций сотрудники компании оптимизируют процесс изготовления дезинфицирующих средств для пищевой промышленности.

Персоналу расскажут, как эффективно и безопасно обустроить рабочее пространство. Более того, их обучат основам бережливого производства, анализу производственного процесса, методам улучшения процессов. В компании планируют сократить продолжительность технологических циклов на 17% и повысить эффективность сотрудников не менее чем на 30% в течение шести месяцев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.