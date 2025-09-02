«Газета.Ru» протестировала смартфон HUAWEI Pura 80 с полноценным ИИ от «Яндекса»

Камера в современном смартфоне — это не только про «железо», но и про функции и искусственный интеллект. В HUAWEI Pura 80 предусмотрены режимы AI Long Exposure и AI Multi Exposure, которые превращают обычные кадры в художественные снимки с эффектом движения, а «Живые фото» позволяют сохранять 1,5 секунды до и после нажатия на спуск затвора. Алгоритмы камеры тоже работают правильно, точно передавая оттенки кожи даже в смешанном свете, что выделяет новинку от ряда конкурентов, которые часто «перегревают» цвета.