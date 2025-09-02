Ричмонд
В поселке Мариец Республики Марий Эл отремонтировали школу

Там, в частности, обновили инженерные системы, заменили окна, модернизировали спортивный, актовый залы и пищеблок.

Среднюю общеобразовательную школу отремонтировали в поселке Мариец в Республике Марий Эл по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Мари-Турекского муниципального района.

Специалисты модернизировали инженерные коммуникации в здании. Речь идет о системах холодного и горячего водоснабжения, отопления и вентиляции. Также в здании установили современную пожарную сигнализацию. Помимо этого, там обновили спортивный и актовый залы, туалеты, пищеблок и входную группу. Еще в школе заменили окна и двери, полы и потолки. Кроме того, специалисты отремонтировали все кабинеты и коридоры на первом и втором этажах.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.