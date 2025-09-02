В поселке Мариец Республики Марий Эл отремонтировали школу

Специалисты модернизировали инженерные коммуникации в здании. Речь идет о системах холодного и горячего водоснабжения, отопления и вентиляции. Также в здании установили современную пожарную сигнализацию. Помимо этого, там обновили спортивный и актовый залы, туалеты, пищеблок и входную группу. Еще в школе заменили окна и двери, полы и потолки. Кроме того, специалисты отремонтировали все кабинеты и коридоры на первом и втором этажах.