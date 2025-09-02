В Госдуме предложили проинспектировать школьные маршруты

Также подчеркивается, что работа по обустройству дорог у школ зачастую носит реактивный характер и начинается только после обращений граждан или произошедших инцидентов, а не на упреждение, поэтому уже собранные данные о конкретных опасных участках требуют незамедлительной реакции со стороны уполномоченных органов.